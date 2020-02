Leipzig

Bei einem Einbruch in ein Ärztehaus am Leipziger Nordplatz mehrere Praxen heimgesucht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag 19 Uhr und Mittwoch 6.30 Uhr sowohl Zugang zu den Räumen einer Physiotherapie als auch denen einer Arztpraxis. Anschließend durchsuchten die Täter alle Räume.Dabei stahlen sie unter anderem einen Schranktresor mit Medikamenten, Computerbildschirme, Rezepte, mehrere Schlüssel, ein Radio sowie Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Von joka