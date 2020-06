Einbrecher stehlen in Gohlis Rasierapparate

Leipzig

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Geschäfte in der Franz-Mehring-Straße in Gohlis eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen die Einbrecher aus einem Friseurgeschäft Pflegeprodukte, Rasierapparate, eine Tasche und Bargeld und verursachten zudem einen Sachschaden von 1500 Euro.

Im benachbarten Fußpflege-Salon entwendeten sie einen zweistelligen Geldbetrag. Ihr Versuch, in einen nahe gelegenen Steinmetzbetrieb einzudringen, blieb dagegen erfolglos. Allerdings hinterließen sie an der Tür einen Schaden von etwa 500 Euro. Wegen der besonderen Schwere des Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei.

Von LVZ