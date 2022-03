Einbrecher stehlen in Leipzig 200 Kilo schweren Tresor aus Wohnung

Leipzig

Einbrecher haben aus einer Wohnung in Leipzig einen rund 200 Kilogramm schweren Tresor mit Bargeld und Schmuck gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen holten sie den etwa 1,60 Meter großen schwarzen Safe aus der Wohnung und transportierten ihn mit einem Fahrzeug ab, wie die Polizei mitteilte. Die Einbrecher erbeuteten in den Räumen in einem Mehrfamilienhaus im Poetenweg im Stadtteil Gohlis-Süd zudem Unterhaltungselektronik, Bekleidung und Modeaccessoires, teils von Luxusmarken.

Laut Polizei entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittler suchen nach Zeugen. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Montag. Der Einbruch wurde am Montagvormittag der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Die Täter durchsuchten die ganze Wohnung, hieß es.

Von RND/dpa/LVZ