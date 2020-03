Leipzig

Mitten in der Nacht haben Einbrecher wertvolles Werkzeug aus einer privaten Kfz-Werkstatt im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg gestohlen. Die Unbekannten verschafften sich am Dienstag zwischen 0.30 und 4 Uhr Zutritt zu der Halle in der Fraunhoferstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend durchsuchten sie mehrere Regale und Schränke.

Die Täter flüchteten den Angaben nach mit Spezialwerkzeug, Geräten und drei Felgensätzen mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben nach auf etwa 500 Euro.

Von jhz