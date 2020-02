Leipzig

Gleich zwei Mal sind Einbrecher am Wochenende über einen Parkplatz ins Paunsdorf Center gelangt. Laut Polizei ereignete sich ein Fall zwischen 20.30 Uhr am Samstagabend und Montagfrüh gegen 8 Uhr.

Die Diebe hebelten zunächst die am Parkplatz gelegene Hintertür auf und gelangten so in den Lagerbereich eines Schuhgeschäfts. Erst durchwühlten sie die Spinde des Personals und brachen schließlich den Tresor mit den Tageseinnahmen auf. Hier entwendeten sie 4.800 Euro Bargeld.

Gesamtsumme von 5.600 Euro entwendet

Zuvor waren Unbekannte bereits in der Nacht zu Samstag über eine Tür zum Parkplatz in ein Eiscafé eingebrochen. Die Diebe durchsuchten den Gastronomiebetrieb und hebelten weitere Türen auf. Schließlich gelangten sie in den Personalbereich und durchwühlten wieder die Schränke. Insgesamt stahlen sie 800 Euro Bargeld.

Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ermittelt die Kriminalpolizei. Da beide Geschäfte videoüberwacht sind, werden auch die Aufnahmen ausgewertet.

Von lcl