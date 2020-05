Leipzig

Am ersten Maiwochenende ist ein Unbekannter in eine Wohnung in der Pitschkestraße in Leipzig-Lindenthal eingebrochen und hat diverse technische Geräte entwendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, baute der Täter das komplette Türschloss inklusive Klinken und Schossblenden an der Zugangstür aus.

Unter anderem erbeutete er eine fest montierte Satellitenschüssel, zwei Satellitenreceiver, ein Flachbildfernseher und einen kompletten Elektroherd mit Cerankochfeld. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls übernommen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von fbu