Leipzig

Eine Frau in Leipzig hat am Donnerstag wohl die schlimmsten Minuten ihres Lebens durchlebt: Einbrecher hatten die Tür zu ihrer Wohnung im Stadtteil Anger-Crottendorf eingetreten, während sie zu Hause war. Aus Angst verschanzte sich die Mieterin in ihrem Badezimmer, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, stürmten die unbekannten Täter die Wohnung und stahlen einen Laptop sowie einen Bluetooth-Lautsprecher. Anschließend flüchteten die Einbrecher. Doch mit ihrem Diebesgut waren die offenbar nicht zufrieden: Sie ließen es an einer Mauer im Innenhof des Hauses zurück.

Von RND/iro