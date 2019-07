Leipzig

Ein 24-jähriger Mann hat vermutlich das gesamte Wochenende in einem Clubhaus im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg verbracht. Laut Polizei ist der Mann anscheinend am Freitag in die Räumlichkeiten im Westen eingestiegen. Als einige Clubmitglieder den Einbrecher am Montag gegen 15.15 Uhr antrafen, trug er eines ihrer T-Shirts.

Der 24-Jährige hatte während des Wochenendes einen Tresor aufgehebelt und Wertsachen eine Musikanlage und einen Fernseher zusammengesammelt. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden Polizisten außerdem weiteres mutmaßliches Diebesgut und mehrere nummerierte Schlüssel. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass bereits in unterschiedlichen Bundesländern mehrere Strafverfahren gegen den 24-Jährigen laufen.

Von thiko