Leipzig

Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr hat sich ein 38-jähriger Mann in der Koburger Straße in Markkleeberg gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in einem Einkaufsmarkt verschafft. Laut Angaben der Polizei durchwühlte er die Räumlichkeiten und versuchte sich daran, einen Tresor zu öffnen. Dabei überraschten ihn jedoch Polizeibeamte, welche die offene Tür der Bäckereifiliale bemerkt hatten. Der Täter bedrohte sie mit einem Werkzeug, sie konnten ihn jedoch überwältigen. Die Höhe des Sachschadens wurde eine auf eine niedrige fünfstellige Summe beziffert.

Von ps