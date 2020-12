Leipzig

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte gegen 03.15 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Leipzig-Engelsdorf eingebrochen und haben ein Feuer gelegt. Zunächst stahlen die Täter laut Polizei ein E-Bike im niedrigen vierstelligen Bereich. Dafür hebelten sie die Türen von drei Kellerräumen auf.

Im gemeinschaftlichen Fahrradraum zündeten sie die Satteltasche eines weiteren E-Bikes an, woraufhin dieses und ein weiteres E-Bike vollständig zerstört wurden. Ein Anwohner rief durch den Brand alarmiert den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen löschen, der Fahrradraum und alle weiteren Räder wurden jedoch verrußt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.800 Euro. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude ist derzeit noch unklar.

Von lcl