Leipzig

Drei Einbrecher sind am Donnerstag gegen 0.45 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Leipzig in die Räume einer Wohnungsbaugesellschaft eingedrungen. Die Tatverdächtigen hebelten ein Fenster zu dem Gebäude auf und durchsuchten anschließend die Räume, wie die Polizei mitteilt.

Anwohner stellten noch im Treppenhaus des Gebäudes zwei der drei Einbrecher und informierten die Polizei. Auch der dritte Verdächtige wurde geschnappt. Laut Polizei befand er sich mit dem Diebesgut und dem Einbruchswerkzeug in einem Fahrzeug. Die drei Einbrecher sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Von RND/mot