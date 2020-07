Leipzig

Die Komplizen wechselten, das Vorgehen blieb gleich: Für seine nächtliche Einbruchserie in Leipziger Tankstellen-Shops und Läden verurteilte das Amtsgericht Nick W. (26) am Dienstag zu drei Jahren Haft. Richterin Ute Fritsch hält ihn für „ziemlich skrupellos“. „Die Einbrüche erfolgten nicht spontan oder aus einer Laune heraus. Vielmehr waren die Täter mit Werkzeugen und Säcken ausgerüstet“, so die Richterin. Und es gab teils Fluchtfahrzeuge.

Serie endet mit Verhaftung

Seinem Geständnis zufolge war Nick W. an sieben Beutezügen beteiligt. Bevorzugtes Diebesgut: Zigaretten und Getränke. Betroffen waren zwischen dem 10. April 2018 und dem 4. November 2019 zweimal die Star-Tankstelle in der Permoserstraße (einen dritten Einbruch dort bestritt W.), einmal die Jet-Tankstelle in der Riesaer Straße, zweimal der Getränkeladen in der Hugo-Aurig-Straße und zweimal eine Spielothek in der Hans-Weigel-Straße.

Laut einer Kriminalbeamtin gab es 2018/2019 mehrere Dutzend vergleichbare Einbrüche in Leipzig-Nordost und -Ost. Mit der Verhaftung des Angeklagten Anfang 2020 habe diese Serie im Übrigen geendet, hatte sie geschildert.

Täter muss Schadenersatz zahlen

Nick W. scheine vom Gefängnis offenbar wenig beeindruckt, so Richterin Fritsch. „Ich habe auch eine Entschuldigung gegenüber den Inhabern oder Pächtern erwartet.“ Deren Existenz sei bedroht. Dass dies nicht geschehen sei, „wirft ein deutliches Licht auf die Einstellung des Angeklagten“.

Ein Tankstellen-Pächter von der Permoserstraße hatte nach vier Einbrüchen resigniert und aufgegeben. Sein Nachfolger musste einen Teil des Schadens – fast 5000 Euro – aus eigener Tasche bezahlen, weil die Versicherung nicht zahlte. Nick W. wurde zudem zur Begleichung dieses Betrages verurteilt. In dem betroffenen Shop war letztlich Sicherheitstechnik nachgerüstet und unter anderem eine Nebelmaschine installiert worden, damit die Diebe die Orientierung verlieren und nicht mehr an Beute kommen.

Mitangeklagte erhält Bewährungsstrafe

Die im Prozess wegen zwei Fällen mitangeklagte Marlen S. (22) kam mit 15 Monaten Haft auf Bewährung davon; sie muss 100 Sozialstunden leisten und eine Entgiftung machen. Motiv beider: die Finanzierung ihrer Drogensucht.

Von Sabine Kreuz