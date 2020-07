Einbruchserie in Leipzig: Nebelmaschine bremst Diebe aus

Leipzig

Die Diebe kamen immer nachts und fackelten nicht lange: Eine Serie von „Brüchen“ machte vor allem im Leipziger Nordosten Tankstellen-, Spielotheken- und Ladenbetreibern 2018 und 2019 schwer zu schaffen. „Ich habe mindestens 30 Fälle bearbeitet“, sagte die ermittelnde Kriminalbeamtin am Donnerstag im Amtsgericht. Die Vorgehensweise war ihren Worten zufolge immer gleich: Entweder warfen die Täter mit Gullydeckeln oder anderen schweren Teilen Scheiben ein – oder aber sie rückten mit Stemmeisen an. Bevorzugte Beute: Tabak, Alkohol, Energy-Drinks.

Wechselnde Komplizen

Einen Teil der Serie legte die Staatsanwaltschaft Nick W. (26) zur Last. Er soll an acht Einbrüchen mit wechselnden Komplizen beteiligt gewesen sein. Tatzeit: 10. April 2018 bis 4. November 2019. Betroffen waren laut Staatsanwalt Manuel Rothe gleich dreimal die Star-Tankstelle in der Permoserstraße, zweimal ein Getränkeladen in der Hugo-Aurig-Straße, zweimal eine Spielothek in der Hans-Weigel-Straße und noch eine Jet-Tankstelle in der Riesaer Straße.

Sieben Delikte davon gab der Angeklagte Nick W. zum Prozessauftakt am Donnerstag zu, den achten Fall (einen Einbruch in der Permoserstraße) bestritt er. Mit auf der Anklagebank: seine Bekannte Marlen S. (22) wegen zwei Delikten. Auch sie gestand. In einem Fall fuhr sie das Fluchtfahrzeug.

Beutetausch beim Dealer

Beide sind seit Jahren drogenabhängig; sie hatten sich über den gemeinsamen Dealer kennengelernt. „Es fing mit Gras an und endete letztlich mit Crystal. Ich musste meine Sucht irgendwie finanzieren“, so Nick W., der seine Lackierer-Lehre nicht beendete und Hartz IV erhielt – so wie auch die Mitangeklagte. Die gestohlenen Zigaretten und Getränke im Wert von mehreren Tausend Euro tauschten sie beim Dealer gegen Drogen ein.

Die Kripo kam ihnen schließlich über ein Fluchtfahrzeug, Videobilder und Spuren an den Tatorten auf die Schliche. Ausgebremst wurden die Diebe zudem durch eine schließlich eingebaute Nebelanlage in der Star-Tankstelle Permoserstraße. Sie löst im Shop aus, wenn Täter einbrechen. „Binnen Sekunden sieht man die Hand vor Augen nicht mehr“, berichtete der derzeitige Pächter vor Gericht. Er hatte die Tankstelle zum 1. Oktober 2018 übernommen – ohne zu wissen, dass sie zuvor schon Ziel von Einbrechern war. „Der frühere Pächter hat mich nicht darüber informiert.“ Dieser musste aufgeben, weil er nicht mehr versichert gewesen sei, hieß es.

Serienende durch Verhaftung

Durch den dichten Kunstnebel soll Einbrechern die Sicht genommen werden, sodass sie nicht mehr an Beute kommen, aber auch nicht mehr aus dem Gebäude herausfinden. Dieses Sicherheitssystem führte in der Star-Tankstelle dazu, dass in zwei Fällen die Täter geringere beziehungsweise fast keine Beute machten. Der Sachschaden jedoch ist jeweils immens.

Laut der Kripo-Beamtin endete mit der Verhaftung von Nick W. Anfang 2020 übrigens diese Einbruchsserie im Nordosten. Urteil: 14. Juli.

Von Sabine Kreuz