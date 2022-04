Leipzig

Bei drei Einbrüchen in Leipzig sind am Osterwochenende mehrere tausend Euro Schaden entstanden. Betroffen waren ein Supermarkt in Grünau-Nord, ein Fahrradladen im Zentrum-Südost und ein Tattoostudio in Volkmarsdorf. In dem Zweiradgeschäft schlugen Einbrecher sogar gleich zweimal zu.

Bereits in der Nacht von Gründonnerstag zu Karfreitag suchten Kriminelle das Geschäft heim, um ein fest verankertes E-Bike aus dem Verkaufsraum zu entwenden. Zuvor hatten sie die Frontscheibe des Geschäfts zerstört, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Stehlversuch misslang jedoch. Am Samstag verschafften sich Unbekannte in den frühen Morgenstunden über die beschädigte Scheibe erneut Zutritt in das Geschäft und entwendeten schließlich ein E-Bike im mittleren vierstelligen Wert, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Ob es sich um dieselben Täter handelte, ist unklar. Es wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Kasse, Zigaretten und Guthabenkarten gestohlen

Ein Einkaufsmarkt in Grünau war in der Nacht zu Ostersonntag das Ziel von Einbrechern. Gegen 1.25 Uhr verschafften sich die Täter über die Eingangstür Zutritt zum Geschäft und stahlen aus dem Kassenbereich diverse Zigarettenschachteln und Guthabenkarten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Aus einem Tattoostudio in Volkmarsdorf stahlen Einbrecher von Karfreitag zu Karsamstag eine Kasse mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Zuvor hebelten sie zwischen 18 und 9.30 Uhr eine Zugangstür zu dem Studio auf, das sich in einem Mehrfamilienhaus befindet.

In allen Fällen wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von nöß