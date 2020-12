Einfamilienhaus im Leipziger Südwesten nach Brand unbewohnbar

Leipzig

Ein Brand einer Küche hat am Ersten Weihnachtsfeiertag ein Einfamilienhaus in Knautkleeberg-Knauthain unbewohnbar gemacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer gegen 9 Uhr in der Küche des Gebäudes aus. Zeugen hatten Polizei und Feuerwehr informiert. Die Bewohner waren in der Zeit nicht zu Hause. Es gab keine Verletzten.

Die Leipziger Feuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Hartmannsdorf und Knauthain löschten den Brand. Laut Polizei ist das Einfamilienhaus durch die Flammeneinwirkung nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei hat einen Brandursachenermittler hinzugezogen. Es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Von joka