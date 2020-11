Leipzig/Döbeln

„Was machen Sie da? Gehen Sie weg. Lassen Sie die Frau in Ruhe!“ Genau diese Worte habe sie geschrien, erinnerte sich eine Leipzigerin (38) am Mittwoch vor dem Landgericht an jene traumatische Situation vom 8. April dieses Jahres. Die Psychotherapeutin ist die einzige Augenzeugin des Mordes an Myriam Z. (37) im Leipziger Auwald. Um für die hochschwangere Zeugin den Stress einer Befragung zu reduzieren, entschied sich das Gericht für eine Videovernehmung. Während ihrer Anhörung befand sie sich daher in der Kanzlei ihrer Anwältin.

„Die Frau hat gewimmert“, schilderte die 38-Jährige. Deshalb habe sie sich auch umgedreht, als sie an jenem Frühlingstag mit ihrem kleinen Sohn eigentlich in den Wildpark spazieren wollte. Ihren Worten zufolge sah sie dann, wie ein Mann, der gerade an ihr vorbeigejoggt war, neben der Frau am Boden lag, an ihr zerrte, sich dann aufrichtete und „mit viel Schwung mit einem Gegenstand auf sie einschlug“.

Zeugin 40 Meter vom Tatort entfernt

Tatort: ein Waldweg unweit des Parkplatzes Neue Linie an der Leipziger Richard-Lehmann-Straße. Etwa 40 Meter sei sie davon entfernt gewesen. Nach den Schlägen sei der Mann davongerannt. „Die Frau war erst noch bei Bewusstsein. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich kümmern werde.“ Nach dem Notruf habe sie der am Boden Liegenden das Baby, das diese noch in einem Tuch vor ihrem Körper trug, abgenommen und Passanten um Hilfe gebeten. Das zwei Monate alte Mädchen war unverletzt.

8. April 2020: Polizisten suchen nach dem Angriff auf eine Frau im Leipziger Auwald Spuren. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Doch Myriam Z. überlebte den massiven Angriff nicht. Sie erlag zwei Tage später im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen. Sie hatte mehrfache Schädelbrüche erlitten. Die Staatsanwaltschaft hält Edris Z. (31), den Ex-Freund von Myriam Z., für den Mörder. Als Motiv geht die Anklagebehörde davon aus, dass der in Afghanistan Geborene seine frühere Freundin töten wollte, „um sie zu bestrafen und sich dafür zu rächen, dass sie bei der Polizei gegen ihn ausgesagt und eine einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz gegen ihn erwirkt hat“. Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob warf dem Sozialarbeiter vor, „mindestens zehn Mal“ mit einem Hammer auf sie eingeschlagen zu haben.

Hochschwangere vernehmungsfähig?

Edris Z., der als Kind nach Deutschland kam und in Döbeln aufwuchs, äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die stundenlange Befragung der Augenzeugin verfolgte der Angeklagte völlig reglos, starrte ins Leere.

Seine Verteidiger Petra Costabel und Georg K. Rebentrost hatten diese Videovernehmung verhindern wollen. Begründung: Wegen ihrer Risikoschwangerschaft sei die Zeugin möglicherweise nicht vernehmungsfähig, stehe eine konfrontative Befragung nicht durch. Die 38-Jährige erklärte jedoch, dass sie sich dazu in der Lage fühle. Und: „Mir ist es ganz wichtig, mit diesem Thema abzuschließen.“ Sie ließ sich nicht von Rebentrost irritieren, der immer wieder Widersprüche in ihren Angaben zu finden versuchte.

Richter lehnen Beweisantrag ab

Zuvor hatten die Richter den Beweisantrag der Verteidigung abgelehnt, einen anderen Sachverständigen mit der Begutachtung des Angeklagten zu betrauen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der vorgeschlagene Psychologe überlegene Kenntnisse gegenüber dem beauftragten Psychiater Matthias Lammel habe, so der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf. Der Prozess läuft voraussichtlich bis 17. Dezember.

Von Sabine Kreuz