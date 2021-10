Leipzig

Gleich zu zwei größeren Einsätzen musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag in den Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld ausrücken. Nach Angaben der Beamten haben zwei Männer gegen 0.55 Uhr einen Spätverkauf in der Wurzener Straße überfallen. Sie hätten dort Bargeld und Getränke gestohlen. Anschließend seien sie geflüchtet.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte einen 31-Jährigen in seinem Auto. Ein zweiter Tatverdächtiger wurde zu Fuß in der Marcusgasse geschnappt. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

Mann beraubt und geschlagen

Bereits gegen 21.05 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Hermann-Liebmann-Straße gerufen. Dort hatte eine Gruppe einem 36-Jährigen persönliche Dinge und Bargeld weggenommen und ihn geschlagen. Das Opfer war zuvor aus einer Spielothek geworfen worden, so die Polizei. Die Gründe dafür sind noch unklar, könnten aber mit dem späteren Übergriff zusammenhängen.

Der Mann sei leicht verletzt worden. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Von mro