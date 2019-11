Leipzig

Der zweite Großeinsatz an einem Tag: Am Dienstagabend ist die Leipziger Eisenbahnstraße Schauplatz eines Großaufgebotes der Polizei geworden. Das Landeskriminimalamt ( LKA) Sachsen und die Leipziger Polizei waren ab 17 Uhr vor Ort und führten in diversen Gewerbeobjekten Kontrollen und Befragungen durch. Dabei wurden auch mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen.

Anlass des Einsatzes war die Verfolgung von Fälschungsdelikten und Steuerstraftaten wie beispielsweise Schwarzarbeit. Zu diesem Zwecke seien Arbeitgeber und -nehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt und die Räumlichkeiten durchsucht worden, erklärte Heike Wilsdorf, Sprecherin des Hauptzollamts Dresden. Die Kontrollen würden sowohl verdachtsunabhängig als auch aufgrund von bestehenden Anzeigen vollzogen werden. In der Eisenbahnstraße befänden sich zahlreiche Restaurants und Bistros, weshalb die Maßnahmen hier gebündelt stattfänden, sagte Wilsdorf.

Zur Galerie Großeinsatz von Zoll, LKA und Polizei auf der Leipziger Eisenbahnstraße am 12. November 2019

Insgesamt wurden 26 Objekte in der Eisenbahnstraße sowie in Grimma und in Thüringen durchsucht, 300 Beamte waren im Einsatz. Wie viele davon auf Leipzig entfielen, konnte LKA-Sprecher Tom Bernhard am Abend nicht sagen. „Schwerpunkt der Maßnahme ist aber die Eisenbahnstraße, insbesondere die Waffenverbotszone“, so Bernhard. Auch über erste Ergebnisse der Kontrollen konnte aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Angaben gemacht werden. „Wir haben aber bereits geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden“, sagte der LKA-Sprecher.

Das abendliche Leben auf der Eisenbahnstraße wurde durch den Großeinsatz kaum eingeschränkt. Lediglich das Fehlen des Autoverkehrs – nahezu alle Nebenstraßen wurden von der Polizei abgeriegelt, ein Passieren war nur in Nord-Süd-Richtung möglich – machte sich bemerkbar. Die Straßenbahnen konnten ungehindert fahren. In einigen der durchsuchten Läden, unter denen sich Gastronomiebetriebe, Spielotheken, Shisha-Bars und Lebensmittelhandel befanden, wurden die Geschäfte derweil ungehindert fortgesetzt.

„Wir zeigen hier Präsenz“, betonte der LKA-Sprecher mehrfach. Die Eisenbahnstraße gelte als Kriminalitätsschwerpunkt, weshalb eine konzentrierte Aktion durchgeführt worden sei, so Bernhard. Vergangene Einsätze hätten gezeigt, dass es hier „sehr schnell eskalieren“ könne. „Bisher haben sich aber alle Gewerbetreiben kooperativ verhalten“, resümierte er.

Über die Ergebnisse der Kontrollen wollen LKA, Zoll und Polizei zeitnah informieren. Bereits am Dienstagvormittag fand in der Leipziger Südvorstadt eine Razzia gegen Organisierte Kriminalität statt.

Von CN