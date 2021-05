Leipzig

Mehrere Menschen haben am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Leipziger Eisenbahnstraße ein Auto und dessen Insassen angegriffen. Laut Angaben der Polizei nutzten die Angreifer dabei auch Pfefferspray. Zudem beschädigten sie den Wagen. Als die Beamten in der Eisenbahnstraße eintraf, seien bereits alle Beteiligten verschwunden gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und Zeugen der Auseinandersetzung befragt.

Immer wieder Gewalt in der Eisenbahnstraße in Leipzig

Regelmäßig kommt es in der Eisenbahnstraße zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Zuletzt hatten sich dort am vergangenen Donnerstag mehr als 20 Menschen eine Massenschlägerei geliefert. Dabei wurden drei Personen verletzt.

von RND/ms