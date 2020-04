Leipzig

Der Fund eines Schwerverletzten in der Leipziger Eisenbahnstraße am Gründonnerstag gibt der Leipziger Kripo weiter Rätsel auf. Es werde geprüft, ob der 57-Jährige möglicherweise Zufallsopfer eines Angriffs geworden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dies sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Inzwischen wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Der Serbe war am Donnerstag gegen 17 Uhr mit schweren Verletzungen am Hals in der Nähe der Hermann-Liebmann-Straße gefunden worden. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei darüber informiert, dass er Schüsse gehört habe. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, wo es noch immer behandelt wird.

Polizei sichert Beweismaterial am Tatort

Ob es tatsächlich eine Schießerei gab, ist unklar. „Noch am Abend und am Karfreitag fanden intensive kriminaltechnische Untersuchungen am Tatort statt, bei denen auch Beweismaterial gesichert wurde. Momentan laufen dazu die Auswertungen“, teilte Polizeisprecher Olaf Hoppe mit. Zur Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.

Anfang November 2018 war in der Eisenbahnstraße eine Waffenverbotszone eingerichtet worden. Rund um die Straße, die etwa wegen Rockerkriminalität in die Schlagzeilen geriet, dürfen keine Messer, Hammer, Äxte, Schlagstöcke, Reizgas oder Schreckschusspistolen getragen werden. Die Polizei darf verdachtsunabhängig kontrollieren.

