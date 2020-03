Leipzig

Ein elfjähriges Mädchen hat sich am Sonntag im Leipziger Auwald verlaufen. Nach Angaben der Polizei wurde sie wenig später von mehreren Streifenbeamten gefunden.

Das Mädchen hatte sich gegen 17 Uhr bei Leutzsch in den Wald begeben, um ihr verstorbenes Haustier – eine Rennmaus – zu begraben. Dabei stieß sie auf mehrere Schwierigkeiten: So rutschte sie ab und geriet mit den Füßen ins Wasser. Sie hielt dennoch an ihrem Plan fest und begrub das Tier.

Anschließend stellte sie fest, dass sie nicht mehr wusste, wo sie war. „Sie hat alles richtig gemacht: Sie ist am Ort geblieben und hat den Notruf verständigt“, meinte ein Sprecher der Einsatzzentrale am Abend. Mehrere Polizisten suchten das Mädchen daraufhin im Waldstück und fanden sie wenig später.

Vor Ort wurde sie in einem Krankenwagen betreut. Doch abgesehen von einer leichten Unterkühlung war sie wohlauf. Die Polizei brachte sie anschließend nach Hause zu ihre Mutter.

Von tsa