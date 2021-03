Leipzig

Ein knappes halbes Jahr nach der gescheiterten Entführung von drei Kindern in Leipzig-Paunsdorf hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter abgeschlossen. Der 42-Jährige soll am 6. Oktober vergangenen Jahres unter Einfluss von Rauschmitteln versucht haben, drei Mädchen im Alter zwischen vier und sieben Jahren an sich zu reißen und sich sexuell an ihnen zu vergehen. Darüber hinaus wird ihm die versuchte Nötigung einer 26-jährigen Frau vorgeworfen. Es sei davon auszugehen, dass der Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Gutachten stellt suchtbedingte „seelische Störung“ fest

Der in Russland geborene Verdächtige, der in Leipzig wohnt und einen deutschen Pass besitzt, wurde den Angaben zufolge bereits am 21. Januar in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zuvor saß er in Untersuchungshaft. Bei dem 42-Jährigen sei im Zuge eines forensisch-psychiatrischen Gutachtens eine rauschmittelbedingte krankhafte seelische Störung festgestellt worden, so die Staatsanwaltschaft. Vor der Tat habe er sich in einen Rauschzustand versetzt, erklärte ein Sprecher der Behörde auf LVZ-Anfrage. Ob er Drogen, Alkohol oder Medikamente zu sich nahm, dazu macht die Ermittlungsbehörde unter Verweis auf das Persönlichkeitsrecht keine Angaben.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter und setzte dabei auch Spürhunde ein. Quelle: Kempner

Eine Anklage wird es in dem Fall nach derzeitigem Stand nicht geben – und damit auch keine Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Antrag auf Durchführung eines Sicherungsverfahrens beim Amtsgericht Leipzig. Es muss darüber entscheiden, ob der Mann aufgrund seiner Abhängigkeit auch künftig erhebliche Straftaten begehen könnte. Mögliche Folge wäre die Unterbringung in einer Entzugsanstalt. Der Fall soll aufgrund des Alters der Opfer am Jugendschöffengericht verhandelt werden. Einen Termin für die Hauptverhandlung gibt es noch nicht.

Mutmaßlicher Entführer schweigt bis heute

Die Tat hatte Leipzig im vergangenen Herbst einen ganzen Tag lang in Atem gehalten. Auch die Polizei habe das, was in Paunsdorf geschah, „zunächst sprachlos gemacht“, sagte Kripo-Chef Lutz Mädler damals.

Am frühen Morgen des 6. Oktober 2020 zerrte der Täter zunächst an der Theodor-Körner-Grundschule eine Siebenjährige zu einem Baum, um sich dort an ihr sexuell zu vergehen. Sie konnte sich losreißen und fliehen. Kurz darauf sprach der Mann an der Kita „Kleiner Kiebitz“ in der Bisamstraße hintereinander zwei Mütter mit ihren Töchtern an und versucht die Vierjährigen zu entführen. In einem Fall gelang es ihm, das Kind bis zum Paunsdorfer Wäldchen zu verschleppen. Nach einer Verfolgung, auch mit Hilfe von Passanten, ließ der Täter von dem Mädchen ab und floh. Am Nachmittag – etwa zehn Stunden nach den Taten – konnte ihn die Polizei in der Nähe festnehmen.

Laut Staatsanwaltschaft werden dem nicht vorbestraften Beschuldigten unter anderem versuchte sexuelle Nötigung, versuchter sexueller Missbrauch eines Kindes und versuchte Entziehung Minderjähriger zur Last gelegt. Bis heute schweigt der Mann zu den Taten.

Von Robert Nößler