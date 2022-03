Leipzig

Am Mittwochabend brannte es auf dem Gelände des alten Praktiker Baumarktes in Leipzig-Rückmarsdorf. Die Freiwillige Feuerwehr Leipzig-Rückmarsdorf wurde in die Schomburgkstraße gerufen, um das Feuer zu löschen.

Schnell war klar, dass hinter einer Garage Unrat in Brand geraten war. An dieser Stelle hat es schon öfters gebrannt. Auf dem Gelände und im alten Gebäude kam es allerdings schon häufig zu Bränden. In diesem Fall wurde das Feuer am alten Praktiker Baumarkt schnell gelöscht.

Von RND/dpa