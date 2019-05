Leipzig

In einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) sind am Mittwochmorgen bei einer Vollbremsung drei Kinder leicht verletzt worden. Ein weißer Audi sei dem Linienbus an der Kreuzung Karl-Heine-Straße/Zschochersche Straße in Plagwitz um 9.19 Uhr in die Quere gekommen, teilte die Polizei mit. Dadurch musste der Fahrer abrupt abbremsen.

Details zum Alter der Kinder und zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. Erst am Dienstag waren in Schönefeld-Abtnaundorf acht Kinder bei einer scharfen Bremsung in einem LVB-Bus verletzt worden. Eine 36-Jährige Frau hatte mit ihrem Kleinkind am Stannebeinplatz die Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten.

Ein weiterer Unfall mit einem LVB-Bus ereignete sich am Mittwochmorgen nahe der Industriestraße. Dabei wurde ein 43-jähriger Radfahrer verletzt.

Von nöß