Leipzig

Erneut ist in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs ein Mann mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagnachmittag von einem unbekannten Täter am Hals verletzt. Die Verletzung sei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich, wie ein Sprecher sagte. Zum Alter des Mannes konnte er zunächst keine Angaben machen, auch Näheres zum Tathergang blieb zunächst unklar. Der Täter sei flüchtig. Die Polizei ermittelt.

Erst am Freitag war ein 29-Jähriger unweit des Tatorts von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Angreifer war aus einer Straßenbahn am Bahnhofsvorplatz gestiegen und habe auf den Mann eingestochen. Das Opfer soll zuvor gemeinsam mit einem weiteren Mann einen Obdachlosen beschimpft haben. Zu dem Fall lägen bislang keine neueren Erkenntnisse vor, teilte die Polizei am Montag mit.

dpa