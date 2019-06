Leipzig

Erneut ist ein Radfahrer in der Jahnallee in einen Unfall verwickelt worden. Wie Polizeisprecherin Maria Braunsdorf auf Anfrage der LVZ mitteilte, stießen am Freitag kurz nach 12 Uhr im Bereich Jahnallee/Am Sportforum ein Radfahrer und ein Auto zusammen. Der Radler sei in die Frontscheibe des Fahrzeugs gestürzt. Wie schwer er dabei verletzt wurde, ist noch ungewiss. Klar ist inzwischen: Er trug nach Angaben der Polizei keinen Helm. Nähere Informationen, etwa zur Unfallursache, liegen bislang noch nicht vor.

Beängstigende Unfallserie

In den zurückliegenden Tagen war es mehrfach zu Unfällen mit Radfahrern im Bereich der Jahnallee gekommen. Am 22. Mai wurde eine 22-Jährige am Cottaweg von einem abbiegenden Lkw erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle. Es war bereits der dritte tödliche Unfall, der sich in diesem Jahr auf der Jahnallee ereignet hat. Wenige Tage später wurde hier eine 29-jährige Radlerin bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Ende voriger Woche wurde ein 53-Jähriger auf dem Rad von einer Autofahrerin angefahren und leicht verletzt.

Von F. D.