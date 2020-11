Erneut Steinwürfe gegen die Polizei in Leipzig-Connewitz

Leipzig

Unbekannte haben am Samstagabend die Polizei im Leipziger Stadtteil Connewitz angegriffen. Die Scheiben vor der Polizeiaußenstelle Wiedebach-Passage waren am Samstagabend beschädigt, davor lagen Pflastersteine. Außerdem hätten in der Wolfgang-Heinze-Straße und in unmittelbarer Umgebung Barrikaden gebrannt, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Wasserwerfer seien zur Löschung angerückt, da der Einsatz für die Feuerwehr als zu gefährlich eingestuft worden sei.

Die Sprecherin bestätigte zudem, dass Glasflaschen auf vorbeifahrende Autos geworfen worden seien. Meldungen aus den sozialen Netzwerken, wonach angeblich ein Bus mit Teilnehmern der „Querdenken“-Demo entglast wurde, konnten nicht bestätigt werden. Verletzte waren zunächst nicht bekannt. Der Einsatz in Connewitz lief am späten Abend noch.

Am Freitag war die Polizei in dem Stadtteil bereits angegriffen worden, nachdem eine mutmaßliche Linksextremistin verhaftet worden war.

Von LVZ/dpa/CN