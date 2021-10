Erneut brennen Autos in Leipzig 

Leipzig

Zwei Autos haben in der Nacht zu Donnerstag in Leipzig im Bereich der Karl-Heine-Straße gebrannt. Die Fahrzeuge, ein Mercedes und ein Volkswagen, standen gegen 2.01 Uhr in Flammen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt. Beide Fahrzeuge wurden komplett zerstört. Zur Brandursache könne bislang nichts gesagt werden, so die Beamten. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits in den vergangenen Tagen kam es in Leipzig immer wieder zu Fahrzeugbränden. In Leipzig-Schleußig standen in der Nacht auf Mittwoch zwei Autos in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen nicht mehr verhindern. Die Polizei geht in diesem Fall von Brandstiftung aus.

Von RND/mot