Makranstädt

Gegen 23 Uhr kam es am Abend des 18. Dezembers zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Makranstädt. Polizei und Feuerwehr wurden von einem Anwohner alarmiert und rückten sofort aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. An der Türschwelle konnten die Beamten eine noch unbekannte, feste Substanz finden, vom Täter gibt es bislang noch keine Spur.

Es wurde niemand verletzt

Bis auf einige Brandstellen an der Tür und am Boden des Hauses gab es keine weitere Schäden. Die Polizei musste nicht evakuieren und es wurde auch niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Im Juni kam es bereits zu einem Brand in der Region, ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus. Ob die Taten in irgendeiner Weise zueinander stehen, prüfen die Beamten nun.

Lesen Sie auch

Von RND/win