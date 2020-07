Erneuter Anschlag auf Leipziger SPD-Büro von Daniela Kolbe

Leipzig

Auf das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe in Leipzig ist erneut ein Farbanschlag verübt worden. Auf die Scheibe der Geschäftsräume in der Rosa-Luxemburg-Straße wurden unter anderem die Sprüche „System Change“ (Systemwechsel) und „ Coal Kills“ (Kohle tötet) gesprüht, wie der SPD-Regionalgeschäftsführer Christopher Zenker am Donnerstag bestätigte. Zu der Farbattacke sei es vermutlich in der Nacht zum Donnerstag gekommen.

Ein Bekennerschreiben an der Fassade des Büro weise auf einen Zusammenhang mit dem vergangene Woche beschlossenen Kohleausstiegsgesetz hin, wie Zenker sagte. Unterzeichnet wurde das Schreiben von „Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung“. Sie kritisieren darin unter anderem eine „Ignoranz gegen wissenschaftliche Fakten“ und eine „Politik, die sich nicht am Menschen , sondern an Profiten orientiert“.

Bereits am Montag hatten Unbekannte das SPD-Büro mit roter und schwarzer Farbe beschmiert. In einem anonymen Schreiben auf der linken Internetplattform Indymedia.org begründeten Unbekannte den Anschlag mit der Haltung Kolbes zum beschlossenen Kohleausstiegsgesetz. Das Landeskriminalamt ( LKA) hatte die Ermittlungen übernommen und einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

