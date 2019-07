Markkleeberg

Bei einem Badeunfall am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr am Markkleeberger See sind zwei Mädchen beinahe ertrunken. Eines der Mädchen habe am Sonntag wiederbelebt werden müssen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Ein Bundeswehrsoldat und ein anderer Badegast retteten ihnen das Leben.

Mädchen konnten nicht schwimmen

Die beiden gehörten zu einer vierköpfigen Gruppe von Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren, von denen drei ins Wasser gegangen seien, obwohl sie den Angaben zufolge nicht gut schwimmen konnten. Während sich ein Mädchen aus eigener Kraft ans Ufer retten konnte, drohten zwei der Mädchen zu ertrinken.

Ein aufmerksamer Badegaste bemerkte, dass ein Mädchen immer wieder unterging und half ihr schließlich ans Ufer. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass eins der Mädchen immer noch fehlte. Ein Berufssoldat, der privat an dem See war, sprang ins Wasser und rettete das vierte Mädchen aus 2,50 Meter Tiefe und brachte sie ans Ufer.

Wiederbelebung am Strand

Die Badegäste begangen sofort mit der Wiederbelebung, bis die Rettungskräfte eintrafen. Beide Mädchen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Am Sonntag war wieder ein heißer Tag. Viele Menschen suchten deshalb Abkühlung an den Seen.

Immer wieder passieren derartige Unfälle in dem See. Erst letzte Woche war ein 21-Jähriger in dem See tödlich verunglückt.

Von RND/lin