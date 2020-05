Erst Frau überfallen, dann Pfefferspray eingesetzt – Angeklagter bestreitet alles

Leipzig

Sie wollte gerade die Hauseingangstür aufschließen, als ihr ein dreister Täter die Handtasche mit Wucht entriss. Gut ein halbes Jahr nach dem Überfall auf eine 82-jährige Frau in Leipzig-Altlindenau muss sich ein 40 Jahre alter Mann vor dem Landgericht verantworten. Einem Sprecher zufolge wird Ronald H. besonders schwerer Raub vorgeworfen. Der angeklagte Landwirt soll am Nachmittag des 19. September 2019 die Seniorin in der Röntgenstraße angegriffen haben. Als sie sich wehrte, stürzte sie und verletzte sich an der linken Hand.

Seit Januar in Untersuchungshaft

Der Staatsanwaltschaft zufolge kamen der Frau Passanten zu Hilfe. Der Angeklagte soll zunächst den ersten Helfer mit Pfefferspray attackiert haben. Als diesen wiederum ein anderer Mann unterstützen wollte, habe er auch diesen besprüht. Letztlich jedoch konnte dem Räuber die Tasche abgenommen und dem Opfer wieder ausgehändigt werden, heißt es in der Anklage weiter. Der Täter allerdings konnte entkommen und wurde von der Polizei gesucht. Mit Erfolg – seit 21. Januar dieses Jahres sitzt er in Untersuchungshaft.

Prozess geht am 25. Mai weiter

Nach Angaben eines Gerichtssprechers gab der Angeklagte zum Prozessauftakt an, das Geschehen zwar wahrgenommen zu haben, aber nicht der Täter zu sein. Die Verhandlung vor der 8. Strafkammer wird am 25. Mai fortgesetzt.

