Leipzig

In den frühen Morgenstunden am Samstag ist im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg eine Party eskaliert. Laut Polizei meldeten gegen 5.30 Uhr Passanten eine Prügelei vor einem Wohnhaus in der Riebeckstraße, so die Polizei. Unklar ist, was sich genau in der Wohnung abspielte, da sich die Zeugenaussagen widersprechen.

Sicher scheint, dass zwei 30-jährige Männer und eine 35-jährige Frau am Morgen unterwegs waren, als sie auf die Party in der Reudnitzer Wohnung aufmerksam wurden. Sie beschlossen – obwohl sie niemanden kannten – mitzufeiern. Sie selbst sagen aus, dass sie lange Zeit geduldet wurden. Erst als einer der 30-Jährigen seine Jacke auszog, unter der ein T-Shirt mit der Aufschrift „ Yakuza“ zum Vorschein kam, schlug die Stimmung wohl um.

Der 23-jährige Gastgeber gab hingegen an, dass die drei ungebetenen Gäste immer wieder zum Gehen gebeten wurden. Sie kamen dieser Aufforderung jedoch nicht nach. Schließlich drängten sie die Gäste ins Treppenhaus, wobei die drei auch geschlagen wurden. Einer der 30-Jährigen zog sich zudem eine Schnittverletzung zu. Selbst auf der Straße hörten die Gäste nicht auf, gegen die drei unerwünschten Gäste vorzugehen. Passanten riefen daraufhin die Polizei.

Von tsa