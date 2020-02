Leipzig

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag etwa 30 bis 40 Mobiltelefone aus einem Geschäft in der Innenstadt gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten zwei Streifenbeamte gegen 3.40 Uhr einen Einbruchsalarm aus einem Geschäft am Markt. Aus der Ferne wollen sie gesehen haben, wie zwei Personen mit einer großen, weißen Tüte in Richtung Dittrichring flüchteten. Dort seien sie in einen schwarzen SUV gestiegen und davon gefahren.

Wie sich später herausstellte, hatten sich die Täter durch eine Tür Zugang zu dem Geschäft verschafft. Der Wert der gestohlenen Telefone soll sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bisher keine Angaben vor.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

joka