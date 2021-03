Leipzig

Wegen einer exhibitionistischen Handlung an einer Bushaltestelle in Anger-Crottendorf sucht die Leipziger Polizei nach einem Unbekannten. Der etwa 50 Jahre alte Mann soll am Dienstag um 12.48 Uhr beim Betreten eines Wartehäuschens am Stopp „Ostfriedhof“ eine 18-Jährige zunächst angestarrt haben, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Dann berührte er auffällig sein Geschlechtsteil. Als ein Bus kam, stieg die junge Frau ein.

Der Täter wird als etwa 50 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und mit grauen, kurzen Haaren beschrieben. Er sei mit einem grauen, knielangen Mantel und einer Strick- oder Trainingsjacke bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder per Telefon unter der Nummer (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von jhz