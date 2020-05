Leipzig

Unbekannte haben in Leipzig-Grünau versucht, die Scheibe eines Einkaufsmarktes zu sprengen. Gegen 1.30 Uhr kam es laut Polizei am Donnerstag in der Grünauer Allee zu einer starken Explosion, bei der die dreifach verglaste Scheibe erheblichen Schaden davon trug. Auch neun Fenster einer Schule in der Nähe wurden stark beschädigt.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

