Bei einer Gasexplosion haben am Freitagabend im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau mindestens zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle kam es in einer Erdgeschosswohnung in der Zschampertaue zu einer Verpuffung, die einen Brand auslöste. Laut Polizei ging gegen 18.15 Uhr der erste Notruf ein. Mehrere Menschen aus dem Wohnblock, die die 112 wählten, liefen danach ins Freie, hieß es von der Feuerwehr.

„Wir müssen noch ermitteln, was der Grund des Ganzen ist“, sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Abend gegenüber LVZ.de. Einer der Verletzten, ein 31-jähriger Mann, wurde laut Rettungsleitstelle ins Schwerbrandverletztenzentrum im Klinikum St. Georg gebracht. Eine weitere Person kam ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus. Zum Alter konnten Polizei und Feuerwehr noch keine Angaben machen.

Löste ein Gasgrill die Explosion aus?

Nach bislang unbestätigten Informationen könnte ein Gasgrill oder -herd die Explosion ausgelöst haben. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Wohnung und brachte dabei auch eine Gasflasche vor das Haus. Ein lauter Knall soll vor dem Brand das Gebäude erschüttert haben, so berichteten es laut Feuerwehr mehrere Zeugen am Telefon.

Die Feuerwehr stellte eine Gasflasche sicher. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Der Bereich vor dem Haus wurde vorübergehend abgesperrt, auch angrenzende Wohnungen von der Feuerwehr kontrolliert. Vor Ort waren zwei Krankenwagen und auch ein Notarzt im Einsatz.

Kripo ermittelt

Die Kripo nahm Ermittlungen auf. „Morgen wird auch ein Brandursachenermittler vor Ort sein“, kündigte Polizeisprecherin Leverenz an. Gegen 19.45 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet. Ob die Wohnung noch bewohnbar ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Von Robert Nößler