Leipzig

Es ist eine der spannendsten Öffentlichkeitsfahndungen der jüngsten Zeit: Nach dem Blitzeinbruch bei einem Juweliergeschäft in der Leipziger Innenstadt, bei dem unbekannte Täter Luxusuhren im Millionenwert erbeutet haben, veröffentlichte die Polizei vor einer Woche ein Video mit Aufnahmen von Überwachungskameras. Fast lückenlos ist der filmreife Coup darin festgehalten: Wie die Bande in der Nacht zum 20. April gegen 3.55 Uhr mit einem Auto durch die Mädler-/Messehofpassage fährt. Wie sie fast von einem Transporterfahrer erwischt wird. Wie die Einbrecher dann die Vitrinen in dem Geschäft in der Petersstraße mit Zimmermannshammer und Fäustel zerschlagen, ihre Beute in große Einkaufstaschen verstauen und fliehen.

Die vermummten Täter schlugen die Vitrinen auf und erbeuteten vorwiegend Luxusuhren. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Doch die Resonanz darauf ist bisher erstaunlich gering: Nicht einmal zehn Hinweise sind bislang bei der Kripo dazu eingegangen, teilte die Polizei auf Anfrage der LVZ am Donnerstag mit. Derzeit würden diese ausgewertet. Zur Qualität der Tipps – letztlich entscheidender als deren Anzahl – machte die Behörde allerdings keine Angaben. Zum Vergleich: Kurz nach dem Auffinden einer Leiche im Inselteich im vergangenen Jahr waren mehr als 70 Hinweise eingegangen.

Dabei ist das Ersuchen um Beobachtungen von Zeugen im Fall des Juwelier-Einbruchs durchaus vielschichtig: Die Ermittler interessiert zum einen, wer Gruppen mit mindestens drei Personen – vorwiegend Männer – beobachtet hat, die sich in Hotels, Pensionen oder auch privat eingemietet haben. Zudem könnten Passanten in der Innenstadt bemerkt haben, wie sich „drei oder mehr Personen im Nahbereich des Juweliers und der angrenzenden Passagen aufhielten und die untypisch für Touristen, Passanten oder Kaufinteressierte agierten“, so die Polizei. Aber auch Hinweise zu den Pkw-Diebstählen in Schleußig wären von Interesse.

Person auf Video kein Tatverdächtiger

Wie berichtet, waren vor dem Einbruch ein weißer Mazda, der später als Fluchtfahrzeug diente, und der Skoda, mit dem die Täter das Sicherheitsrolltor des Geschäfts auframmten, in der Holbeinstraße gestohlen worden. Ein schwarzer Mazda kam von Sonntag bis Montag in der Sebastian-Bach-Straße abhanden. Beide Mazdas wurden Tage später von einem Jogger auf einem Parkplatz in der Anton-Bruckner-Allee entdeckt.

Zum Stand der Ermittlungen gab die Polizei keine Auskunft. Lediglich in einem Punkt korrigierte sie sich: Ein Mann, der auf dem Überwachungsvideo zu sehen war, wie er etwa 40 Minuten vor dem Blitzeinbruch durch die Passage läuft, wurde inzwischen identifiziert. Er ist demnach kein Tatverdächtiger, sondern Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Telefon (0341) 96 64 66 66, entgegen.

Von Frank Döring