Fahrer flüchtet in Paunsdorf vor der Leipziger Polizei

Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, ist ein 23-jähriger Autofahrer in Leipzig-Paunsdorf vor der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten gegenüber LVZ.de mitteilten, wollten sie das Fahrzeug zuvor gegen 13 Uhr auf der Permoserstraße stoppen, als der Fahrer plötzlich beschleunigte und davonfuhr.

Der Fahrer flüchtete in Richtung Haselstraße, wo er schließlich durch die Einsatzkräfte gestoppt werden konnte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Beamten drei Insassen fest: Neben dem 23-jährigen Fahrer saßen noch ein 29-Jähriger und ein 36-Jähriger im Auto. Der 29-jährige Mann wurde per Haftbefehl gesucht und nun an die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Fahrzeug war nicht angemeldet, zudem waren die Kennzeichen gestohlen. Der 23-jährige Fahrer besaß keinen Führerschein. Er muss sich nun wegen diverser Vergehen verantworten.

