Leipzig

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist auf der Kohlgartenstraße in Richtung Ludwig-Erhard-Straße bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 47-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr beim Öffnen seiner Fahrertür vermutlich den heranfahrenden Radler übersehen und so einen Zusammenstoß verursacht.

In Folge der Kollision stürzte der 58-Jährige und zog sich Verletzungen zu. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Von fbu