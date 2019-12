Leipzig

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Gypsbergstraße in Leipzig-Mockau mit seinem Fahrzeug im Graben gelandet und hat einen Schock erlitten. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich ein anderes Fahrzeug pflichtwidrig vom Unfallort.

In einer Linkskurve kam dem 35-Jährigen demnach ein anderes Auto entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, wich er nach rechts aus, kam von der Straße ab und fuhr durch ein Gebüsch in den Straßengraben. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verhalten der Unfallbeteiligten machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 (tagsüber) ansonsten unter 25 52 91 0 zu melden.

Von fbu