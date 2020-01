Leipzig

Ein 29-jähriger Mann hat am Sonntag einen Unfall in Leipzig-Wahren verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Travinker Straße in Richtung Slevogtstraße. In einer Linkskurve kam der Wagen ins Schleudern, kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel und stieß dann gegen eine gegenüberliegende Mauer. Dabei entstand ein Schaden an dem Verkehrsschild und dem Pkw.

Der Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, wurde allerdings noch am selben Tag bei einer Verkehrskontrolle von Polizeibeamten gestellt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

