Fahrgast attackiert Leipziger Busfahrer wegen Maskenpflicht

Leipzig

Nach einer Prügel-Attacke auf einem Busfahrer sucht die Polizei nun Zeugen. Der Streit entzündete sich am Samstag gegen 19 Uhr, weil der Fahrgast – in Begleitung zweier Frauen und zweier Kinder – keine Mund-Nase-Bedeckung tragen wollte. Am Ende schlug der Unbekannte in einem Wagen der Linie 80 an der Haltestelle „ Bremer Straße“ dem Busfahrer ins Gesicht. Dieser wehrte sich mit einem Tierabwehrspray.

Daraufhin verschwand der Angreifer samt seiner Begleitung über die Essener Straße in Richtung Hannoversche Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, melde sich beim Revier Nord, Essener Straße 1, Telefon 0341 59350.

Von dom