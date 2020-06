Leipzig

Die Fahrrad-Affäre in Sachsens Polizei und die Versuche des Innenministeriums, die Sache offenbar zu vertuschen, nimmt skurrile Züge an. Am Donnerstag um 8.16 Uhr ließ Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze über seine Sprecherin Silvaine Reiche per Mail einen für 9 Uhr vereinbarten Interviewtermin mit der LVZ platzen. Zuvor hatte sich die Redaktion seit Wochenbeginn um Informationen in der Sache bei der Polizeidirektion Leipzig bemüht.

Nachdem durch Medienberichte bekanntgeworden war, dass Innenminister Roland Wöller ( CDU) schon lange von der internen Geschäftstüchtigkeit Leipziger Polizisten gewusst haben soll und sich deshalb inzwischen massiven Vertuschungsvorwürfen ausgesetzt sieht, suchte die LVZ Kontakt zur Leipziger Polizeispitze mit der Bitte um Aufklärung.

Erste Anfrage am Dienstag

Am Dienstag um 11.23 Uhr stellte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer mit dem Vermerk „eilt“ eine schriftliche Anfrage per Mail bei Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze und bat um ein Interview. Angefügt waren bereits fünf schriftlich ausformulierte Fragen, um die es gehen würde. Kernpunkt: Wöller soll seit einem halben Jahr durch ein Schreiben Schulzes davon gewusst haben, dass Leipziger Polizisten als gestohlen sichergestellte Fahrräder an Kollegen, Bekannte und Verwandte verscherbelte haben. Es geht um rund 1000 Fahrräder und damit um Betrug im großen Stil. Eine Frage der LVZ an Schultze lautete sinngemäß, ob dieses ihm zugeordnete Informations-Schreiben an Wöller existiert und ob der im Internet kursierende Inhalt korrekt wiedergegeben wurde.

Wöller im Zentrum der Kritik

Während die LVZ auf eine Antwort aus dem Leipziger Polizeipräsidium wartete, ging in Dresden die Opposition auf die Barrikaden und auch der CDU-Koalitionspartner SPD und die Opposition zeigten sich wenig amüsiert über den Vorgang: „Vertuschung“. Der innenpolitische Sprecher der SPD, Albrecht Pallas, ging Wöller in dieser Woche hart an: „Wenn sich bewahrheitet, dass er gegen ausdrückliche Empfehlung des Leipziger Polizeipräsidenten den Vorgang gegenüber der Öffentlichkeit bewusst verschwiegen hat, wäre das ungeheuerlich“, so Pallas. Für ihn sei das „nichts anderes als eine Vertuschung des Vorgangs. Innenminister Wöller muss sich unverzüglich gegenüber der Öffentlichkeit erklären. Alles andere wäre für einen Innenminister inakzeptabel.“

Wo ,größtmögliche Transparenz‘ gefordert und empfohlen wurde, entschied Wöller sich gegen jegliche Transparenz. Nun ist der politische Schaden, den er erlitten hat, umso größer.“, meinte auch Kerstin Köditz von den Linken.

Interview-Absage am Dienstag

Dann endlich, nach mündlicher Nachfrage, antwortete der Leipziger Polizeisprecher Olaf Hoppe am Dienstag um 17.08 per Mail - mit einer Absage. Darin heißt es: „Die Pressestelle der Polizeidirektion ist weiterhin aktuell stark in die Koordination der Öffentlichkeitsarbeit im Kontext eingebunden. Ein persönliches Gespräch mit dem Leiter der Polizeidirektion Leipzig ist heute leider nicht mehr möglich.“ Anmerkung der Redaktion: die Fragen der LVZ hätten natürlich auch ohne Interview einfach schriftlich beantwortet werden können.

Interview-Zusage am Mittwoch

Am Mittwoch um 13.28 Uhr hakte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer per Mail nach und fragte, ob die Absage Schultzes generell gelte oder nur für den Dienstag. Um 13.57 kam die Antwort, dass für Donnerstag von 9 bis 9.30 Uhr ein Interview in der Polizeidirektion möglich sei.

Erneute Absage eine Stunde vor Termin

Am Donnerstagmorgen dann kurz vor dem Termin wieder die Absage per Mail aus der Leipziger Pressestelle, die wir hier im Wortlaut wiedergeben:

„Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir das Interview mit dem PP Torsten Schultze absagen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat am 17. Juni 2020 die anhängigen Ermittlungsverfahren des Verfahrenskomplexes wegen der herausgehobenen Bedeutung, des Umfangs der Ermittlungen und einer Vielzahl beschuldigter Beamter und Angestellter im polizeilichen Dienst an sich gezogen. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen werden ab sofort bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden von der „Integrierten Ermittlungseinheit Sachsen (INES)“ gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Sachsen geführt. Damit verantwortet nunmehr die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft auch die Öffentlichkeitsarbeit. Dem müssen wir natürlich folgen und Sie bitten, Ihre Fragen, die möglicherweise noch am Rande der Ermittlungsverfahren eine Rolle spielen könnten, schriftlich zu stellen. Für die Kurzfristigkeit der Information bitten wir um Entschuldigung.“

Die für das Interview mit Schultze vorbereiteten Fragen, reicht die LVZ jetzt an die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft weiter und hofft auf (baldige) Bearbeitung.

P.S.: Anzumerken bleibt, dass Schultze wohl nur selbst genau beantworten kann, ober er vor einem halben Jahr den Brief an Wöller geschrieben hat oder nicht.

