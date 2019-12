Leipzig

Nachdem sein Vorhaben aufflog, hat ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat am frühen Montagmorgen mehrere Anwohner in Leipzig verletzt. Sie hatten den Mann laut einer Polizeimitteilung angesprochen, nachdem sie beobachteten, wie er sich an Zweirädern auf dem Hinterhof eines Hauses in der Henricistraße zu schaffen machte. Der 29-Jährige griff daraufhin zwei 25 Jahre alte Frauen und einen 24-Jährigen mit einer Farbspraydose an, zwei von ihnen wurden am Kopf verletzt.

Des Weiteren schlug der mutmaßliche Dieb die Heck- und Seitenscheibe eines Autos ein, wobei ein Schaden von 1000 Euro entstand. Eintreffende Beamte nahmen den 29-Jährigen vorläufig fest und führten bei ihm einen Drogentest durch, der positiv auf Amphetamine reagierte. Der Mann habe sich aggressiv und verwirrt verhalten sowie die Polizisten beleidigt, teilte die Behörde mit. Er habe sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu verantworten.

Von CN