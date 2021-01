Fahrraddieb in Altlindenau leistet Widerstand gegen Leipziger Polizei

Leipzig

Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstag im Leipziger Stadtteil Altlindenau mit der Polizei in Konflikt geraten. Wie die Behörde mitteilte, war der Verdächte gegen 19.50 Uhr mit einem Fahrrad in der Merseburger Straße unterwegs, als er von Beamten kontrolliert wurde. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war.

Während der Kontrolle widersetzte sich der 34-Jährige den Polizisten und versuchte immer wieder zu fliehen. Da die Beamten auch verschiedene Drogen und Bargeld bei dem Mann fanden, wurde er vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von tsa