Leipzig

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag zwei Fahrraddiebe erwischt. Eine Anwohnerin der Elsterstraße im Leipziger Zentrum-West war gegen 3 Uhr morgens auf die Diebe aufmerksam geworden, als sie von merkwürdigen Geräuschen geweckt wurde. Laut Polizei beobachtete die 34-Jährige von ihrem Fenster aus, wie sich zwei Fremde an einem Anhänger zu schaffen machten und offensichtlich versuchten, die drei dort montierten Fahrräder zu stehlen.

Die Anwohnerin verständigte die Polizei, die wenige Minuten später am Ort eintraf. Als die Diebe die Beamten bemerkten, versuchten sie zu fliehen. Einen der beiden konnten die Polizisten einholen, der andere entkam. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 28-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehrerer Eigentumsdelikte aufgefallen war. Nachdem er dem Haftrichter vorgeführt wurde, wurde der Mann in ein Gefängnis überführt.

Von ebu