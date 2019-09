Leipzig

Ein Baggerfahrer hat am Dienstagvormittag einen Fahrraddiebstahl in Leipzig verhindert. Ein Kollege hatte sein Mountainbike gegen 10.20 Uhr auf einem Baustellengelände in der Oststraße abgestellt. Als der Baggerfahrer wenig später beobachtete, wie ein Unbekannter mit dem Rad weglaufen wollte, machte er den Besitzer darauf aufmerksam. Dieser rannte dem Dieb hinterher, der laut Polizei das Fahrrad daraufhin zurückgab.

Der Mann wurde von Kollegen festgehalten, bis die Polizei kam. Er versuchte jedoch mehrmals zu fliehen. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Es handelt sich dabei um einen 33-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantwortlichen.

Von ebu