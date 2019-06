Leipzig

Am Sonntag hat die Polizei einen Fahrraddieb gestellt. Der Mann war Beamten in der Hermann-Liebmann-Straße in Neustadt-Neuschönefeld verdächtig vorgekommen, weil er auf zwei Fahrrädern gleichzeitig fuhr. Als sich die Beamten dem Verdächtigen näherten, warf dieser beide Fahrräder weg und lief davon. Wie die Polizei mitteilte, holten sie den Flüchtigen wenige Straßen weiter ein. Bei dem Versuch ihn festzuhalten, wehrte er sich jedoch mit allen Kräften. Dabei verletzte er eine 26-jährige Polizeibeamtin im Unterleib. Die Polizei konnte den Mann trotzdem überwältigen.

Die Polizistin musste anschließend medizinisch behandelt werden. Wie sich später herausstellte, war eines der Fahrräder bereits gestohlen gemeldet. Das andere war auf eine weitere Person registriert, die den Diebstahl offensichtlich noch nicht bemerkt hatte. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls und Widerstands gegen Beamte verantworten.

Von ebu