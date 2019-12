Leipzig

In der Nacht zum Mittwoch ist ein 21-jähriger Radfahrer im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Laut Polizei hielten zwei Streifenbeamte den Mann gegen 1.45 Uhr an.

Der 21-jährige ließ daraufhin sein Rad fallen und flüchtete zu Fuß in Richtung Neustädter Straße. In einem Hinterhof trat ein Loch in einen Zaun und rannte weiter durch die Mariannenstraße. Schließlich trafen ihn die Polizisten in einem anderen Hinterhof in der Meißnerstraße.

Der Mann gab an, 21 Jahre alt zu sein und in Leipzig zu wohnen, konnte sich jedoch nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung seiner Tasche fanden die Polizisten Stoffe, bei denen es sich vermutlich um Crystal, Ecstasy und Heroin handelt. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass auch das Fahrrad gestohlen wurde, weil der Verdächtige Werkzeug und ein aufgebrochenes Schloss bei sich führte. Inzwischen wurden die Personalien überprüft und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von tsa